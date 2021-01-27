قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل إن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يتمتع بصحة جيدة بشكل عام ولا يزال يعاني من أعراض خفيفة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال لوبيز جاتيل - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن لوبيز أوبرادور عانى من الحمى خلال الأيام الماضية إلا أنه حاليا في حالة صحية ونفسية جيدة.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد أعلن يوم الأحد الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال إن الأعراض التي ظهرت عليه جراء الإصابة بفيروس كورونا خفيفة، كما أشار إلى أنه يتلقى العلاج الطبي وأن وزيرة الداخلية أولجا سانشيز كورديرو ستمثله في الجلسات الإعلامية الصباحية اليومية.

يذكر أن المكسيك سجلت أكثر من مليون و788 ألفا و900 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 152 ألف حالة وفاة وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.