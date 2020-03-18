قال رجب محروس، مدير عام البحوث بمصلحة الضرائب، إن القرار 206 لعام 2020 صدر يوم 19 أكتوبر ويعمل به اعتبارًا من 20 أكتوبر 2020، موضحًا أنه قانون إجراءات وليس موضوعيًا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «لقمة عيش» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذا القانون يوحد الإجراء بين كل من قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة.

وأفاد بأن التعديل الذي جرى على القانون ما هو إلا توضيح لنصوص القانون 206، مؤكدًا أنه لم يأت بجديد، لكن كانت هناك بعض التعديلات التي جاءت لصالح الممول.

وذكر مدير البحوث بالضرائب، أنه لم يكن هناك تعديل للإجراءات، موضحًا أن التغيير كان تقديمها عن طريق المنظومة الإلكترونية.