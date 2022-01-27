هجوم إلكتروني يستهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

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تعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (أي ار أي بي) لهجوم إلكتروني، اليوم الخميس، نفذته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي توجد خارج البلاد.

وبحسب التقارير الإعلامية، ظهرت على القناة الأولى الرسمية صور لاثنين من قادة مجاهدي خلق إلى جانب شعارات مناهضة للحكومة لمدة عشر ثوان.

وتحدث ناطق باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون عن "عملية معقدة" يعمل الخبراء على التحقيق فيها حاليا.

يشار إلى أن منظمة مجاهدي خلق المعروفة أيضا بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مصنفة على أنها تنظيم إرهابي في البلاد، بينما تعتبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الناطق باسم المؤسسة الإيرانية.

ويصف المنتقدون هيئة الإذاعة والتلفزيون بأنها آلة ترويج للمتشددين في البلاد.

وتعرضت إيران لهجمات الكترونية من جانب إسرائيل لتخريب البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وردت طهران أيضا بشن هجمات الكترونية على الدولة العبرية.