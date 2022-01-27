 محمد بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس التونسي تتعلق بتطوير العلاقات - بوابة الشروق
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محمد بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس التونسي تتعلق بتطوير العلاقات

هديل هلال
نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 12:58 م | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 12:58 م

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، رسالةً خطية من رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قيس سعيد، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الخميس، تسلم الرسالة خليفة شاهين المرر وزير دولة الإمارات، لدى استقباله المعز بن عبد الستار بنميم، سفير الجمهورية التونسية لدى الإمارات، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وتونس في جميع المجالات.


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