دعم كلية الآداب بجامعة العريش بأحدث أجهزة المساحة

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أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، تزويد كلية الآداب بأحدث أجهزة المساحة لرفع وتنمية مهارات طلاب الكلية في التدريبات العملية والميدانية.

وأضاف رئيس جامعة العريش، أن من بين هذه الأجهزة جهاز (Total Station) وهو عبارة عن محطة مساحية متكاملة تقوم بقياس المسافات، كما يوجد 12 جهاز ميزان التسويه الذي يستخدم في عمليات إنشاء الطرق والصرف الصحي وشبكات المياه لبرامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية.

وتوجه رئيس الجامعة لقسم المساحة بكلية الآداب بالشكر والتقدير لجميع أفراد قسم الجغرافيا والمساحة.

وأكد على دعمه المستمر لتحسين كفاءة ومخرجات العملية التعليمية وزيارة المهارات التطبيقية لدى الطلاب، وتخريح طلاب قادرين على خدمة المجتمع والمشاريع التنموية في سيناء.