توقيع الكشف الطبي علي 956 متردد بالقافلة العلاجية المجانية في المنوفية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية زوير بمركز شبين الكوم علي مدار يومين.

تضمنت تخصصات طبية " باطنة، أطفال، عظام، جراحة، أسنان، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، جلدية" تحت إشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية.

من جهتها صرحت منسق القوافل بالمنوفية، بأنه تم توقيع الكشف الطبي علي 956 حالة، عمل أشعة لعدد ٢١حالة، عمل تحاليل لعدد ١٣٣ حالة، الكشف العشوائي للضغط والسكر لعدد ١٨ حالة، وتحويل ١١ حالات للمستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم لهم، بالإضافة إلي تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمترددين علي القافلة العلاجية.

كما تم تطعيم عدد من المواطنين بلقاح كورونا وقياس العلامات الحيوية لهم، توفيراً عليهم من مشقة السفر ، يأتي ذلك ضمن توجهات رئيس الجمهورية للوصول بالخدمة الطبية للقرى والفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً علي مستوى الدولة.