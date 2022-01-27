وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال الفترة الحالية بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بكامل قطاعاته لكافة المتاحف والمواقع الأثرية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمجلس الأعلى للآثار ممدوح عودة إنه جرى التواصل من خلال غرفة العمليات المركزية بجميع المحافظات، خاصة تلك التي تشهد سقوط أمطار غزيرة وعلى رأسها مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية؛ حيث جرى التأكد من سلامة جميع المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.