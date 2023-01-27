يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنان علي عاشور بعنوان "اغتراب"، في تمام السادسة مساء غد السبت بقاعة حامد عويس في متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

حول المعرض، قال الدكتور وليد قانوش: "تتفرد أعمال الفنان علي عاشور بحالة من الشفافية، وفي معرضه يقدم معرضه بحث في التصوف يغزو به مواقع الأحاسيس الدفينة لدى المتلقى.. يحاورها بوعي وخفة في تجربة شديدة الخصوصية والعمق والإصرار على بلورتها في صياغات تعبيرية.

وقدم الفنان علي عاشور، مشوارا طويلا من العطاء الإبداعي أثرى الحركة التشكيلية بأعماله الفنية، التي تدفعنا لاستعادة الذكريات.

وتحت عنوان "دعوة خاصة لمن يجيدون الإنصات" كتبت الدكتورة أمل نصر عن تجربة عاشور: "من يجيد الإنصات وحده هو من يستطيع أن يدلف إلى عالم علي عاشور الجواني، عليك أن تخطوا إلى أعماله هادئاً متخففاً من أثقالك، متواضعاً كأنك ياباني في طريقه إلى طقس غرفة الشاي، هي أعمال لا تبوح من النظرة الأولى، عليك أن تصمت وتتأمل قليلاً لكي تكتشف مفرداتها المغلفة بغلالات شفافة، بعضها يجيد الاختفاء وبعضها يكشف عن نفسه بحذر وبعضها يتصدر لكي ينال نور المشهد".

وقال الفنان علي سعيد مدير متحف الفنون الجميلة، إن أعمال علي عاشور فيها من الزهد والشجن ما يجعلك تَعبُر إلى عالمه بمنتهى السلاسة، فإذا سلَّمنا أن العمل الفني هو مرآة الفنان وهو صورة بصرية لعوالم خفيَّة خاصة به، وذكرياته عن الفن والحياة.

يذكر أن علي عاشور مواليد الإسكندرية 1946، درس الفن على يد الأساتذة (كامل مصطفي، حامد عويس، سيف وانلي)، ويشارك في الحركة التشكيلية منذ 1971، أقام العديد من المعارض الخاصة بالقاهرة والإسكندرية وأيضاً المعارض الجماعية، وله مقتنيات بمتحف الفن الحديث، وخاصة: بفرنسا، أمريكا، المكسيك، النرويج، البرازيل، البرتغال، الكويت، السعودية، إسبانيا، والمانيا.