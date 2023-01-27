قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن تصنيف وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني عن الاقتصاد عند الدرجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، تعني أن درجة المستثمر قادر على تحمل المخاطر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن مستوى B هو أحد مستويات التقييم الذي تحصل عليه مصر للمرة الثانية بعد منحه لها في أكتوبر الماضي.



وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ينعكس حاليا بشكل إيجابي على سعر الصرف، كما اختفت السوق السوداء بشكل كامل.



ولفت إلى وجود قدرة كبيرة في مصر لجذب المزيد من العملة الأجنبية، كما أن الإفراجات المتتالية عن البضائع من الموانئ أثرت بشكل إيجابي على حالة السوق.



وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري ويبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التى تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.