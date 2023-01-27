أماني درغام: الجزء الثاني من كتاب ياسر رزق سيطرح في معرض الكتاب المقبل

قالت الكتابة الصحفية أماني درغام، زوجة الكاتب الراحل ياسر رزق، إنه لم يغب، فهو لازال باق وموجود دائما بأثره، مؤكدة أنها تتواصل مع أصدقائه وأحباؤه في كل الأوقات.



وأعلنت درغام، أن الجزء الثاني من كتاب ياسر رزق: "سنوات الخماسين.. يناير الغضب ويونيو الخلاص"، سيُحتفل بصدوره في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.



جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "الكاتب الصحفي ياسر رزق.. الصحافة ‏وتوثيق التاريخ"، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٤، في حضور الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والمفكر السياسي عمرو الشوبكي.