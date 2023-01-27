وزير خارجية إيران لنظيره الأذربيجاني: لا ندع حادث السفارة يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، الهجوم الذي استهدف سفارة باكو في طهران، حسبما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وقال عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره بيراموف: "يجب أن لا ندع هذا الحادث يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين".

وأعرب عبداللهيان، عن "أسفه لهذا الحادث الذي أدى إلى وفاة دبلوماسي وإصابة اثنين آخرين من موظفي السفارة، مقدما تعازيه لوزير خارجية أذربيجان وعائلة الدبلوماسي".

واقترح عبداللهيان، أنه من أجل "توضيح الأبعاد المختلفة للحادث، يجب على المؤسسات الأمنية في البلدين متابعة القضية والتحقيق فيها بالتعاون الوثيق فيما بينها".

كما نقل أمير عبداللهيان في الاتصال تعازي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليوف ولحكومة وشعب أذربيجان وخاصة عائلة الضحية.

ورحب وزير خارجية أذربيجان، باقتراح عبداللهيان للتعاون مع جمهورية أذربيجان والتنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية في البلدين لتوضيح أبعاد الحادث، وفق "إرنا".

ووقع الهجوم غير المسبوق على سفارة أذربيجان في إيران، مع تصاعد التوترات بين البلدين بشأن قضايا من بينها علاقات باكو بإسرائيل وصراعها مع أرمينيا بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية.

وأدانت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، الهجوم المسلح عند مدخل السفارة الأذربيجانية في طهران، والذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين.

كان قائد شرطة طهران، العميد حسين رحيمي، قد صرح في بيان: "تم اعتقال المعتدي على سفارة ‎أذربيجان، الذي دخل السفارة مع طفليه، واعترف بأن دوافعه كانت "قضايا شخصية وعائلية".