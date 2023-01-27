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البنتاجون: الجيش الأمريكي يقتل قياديا كبيرا في داعش بالصومال

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 1:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 1:33 ص

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ، يوم الخميس، إن الجيش الأمريكي تمكن من قتل بلال السوداني، أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي في الصومال و"الميسر الرئيسي" للشبكة العالمية للتنظيم.

وتابع أوستن أن الجيش الأمريكي شن يوم الأربعاء "عملية هجومية في شمالي الصومال، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر داعش" بينهم السوداني.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي في بيان مقتضب إن السوداني "كان مسؤولا عن تعزيز الوجود المتزايد لداعش في إفريقيا وتمويل عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أفغانستان"، مضيفا أنه لم يصب أي مدني بسبب العملية.

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