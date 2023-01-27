إنتل الأمريكية تعلن عن انخفاض في المبيعات والإيرادات

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انخفضت مبيعات شركة إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية في الربع الرابع بنسبة 32% على أساس سنوي، وفقا لما أعلنته الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية يوم الخميس.

وانخفضت إيرادات الفصل الرابع إلى 14 مليار دولار، متراجعة من 5ر20 مليار دولار في 2021، بسبب انكماش سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وضعف أعمال مركز البيانات.

وانخفضت الإيرادات السنوية بنسبة 20% عن السنة المالية 2021 إلى 1ر63 مليار دولار.

وانخفضت المبيعات في مجموعة حوسبة العملاء، والتي تشمل رقائق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بنسبة 36% تقريبا لتصل إلى 6ر6 مليار دولار. وتراجعت الأرباح التشغيلية في مجموعة حوسبة العملاء إلى 699 مليون دولار، بانخفاض36 % عن نفس الربع في عام 2021.

وهبط السهم بنحو 8% في تعاملات ما بعد ساعات التداول.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الفصل الجاري، تتوقع إنتل إيرادات تتراوح بين 5ر10 إلى 5ر11 مليار دولار ، بينما توقع المحللون ما يقل قليلا عن 14 مليار دولار.