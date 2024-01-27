إخماد حريق بسفينة تجارية أصيبت بصاروخ حوثي في خليج عدن

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أفادت شركة تجارة السلع «ترافيجورا»، اليوم السبت، بأن جميع أفراد طاقم الناقلة «مارلين لواندا» بخير وأن الحريق الذي اندلع في صهريج الشحن تم إخماده بالكامل، في أعقاب إصابتها بصاروخ أطلقته جماعة الحوثي اليمنية.

وكشفت الشركة، أن «مارلين لواندا» تبحر الآن نحو مرفأ آمن، فيما يواصل الطاقم مراقبة الناقلة والبضائع عن كثب، بحسب وكالة رويترز.

وأوضحت «ترافيجورا»، أنه لا توجد سفن أخرى تعمل لصالح الشركة تعبر خليج عدن حاليًّا.

وفي وقت سابق، السبت، ذكرت «ترافيجورا»، وكذلك أعلن الجيش الأمريكي أن النيران اشتعلت في الناقلة «مارلين لواندا»، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين بعد أن أصيبت السفينة بصاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في خليج عدن أمس الجمعة.

وقالت الشركة في بيان: «تُستخدم معدات مكافحة الحرائق على متن الناقلة لإخماد الحريق الذي اندلع في صهريج شحن على الجانب الأيمن والسيطرة عليه».

وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق أيضًا، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفنًا أخرى تقدم المساعدة بعد أن أصيبت الناقلة «مارلين لواندا» بصاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الناقلة «مارلين لواندا» التي ترفع علم جزر مارشال أصدرت نداء استغاثة وأبلغت عن وقوع أضرار.

وأضافت أن السفينة كارني وسفن التحالف الأخرى تقدم المساعدة للناقلة.

وأفادت القيادة المركزية بأنه بعد مرور نحو ثماني ساعات، دمر الجيش الأمريكي صاروخا للحوثيين مضادا للسفن كان يستهدف البحر الأحمر ومعدا للإطلاق.

وأضافت أن الصاروخ شكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.