 تجدد الغارات والقصف الإسرائيلي على عدة بلدات جنوبي لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تجدد الغارات والقصف الإسرائيلي على عدة بلدات جنوبي لبنان

وكالات
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 4:44 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 4:44 م

تجددت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية، غارات على جبل بلاط قرب بلدة الجبين، وعيتا الشعب.

فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات: طير حرفا، والهبارية، وبليدا، ومجدل زون، والجبين، وحولا، والناقورة وعيتا الشعب، وفق وكالة وفا.

وكانت مدفعية الاحتلال قصفت خلال الليلة الماضية أطراف بلدات القطاعين الغربي والأوسط المتاخمة للخط الأزرق.

جاء ذلك تزامنا مع إطلاق الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدات الناقورة ويارين والبستان وأم التوت وعلما الشعب.


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