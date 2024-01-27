5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المتواصل على مدينة غزة، وجنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بأن ثلاثة شهداء سقطوا بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب دوار الكويت في مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونُقل جثمانا شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي، بعد قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.

كما دُفنت جثامين عدد من الشهداء في محيط مدرسة فلسطين في خان يونس، جراء محاصرتها من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح الهلال الأحمر، أن الحصار والقصف يهددان سلامة طواقمها والجرحى والمرضى والنازحين في مقرها بخان يونس، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقرها وطواقمها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفة أعدادًا مهولة من الشهداء والجرحى بجانب ظروف معيشية كارثية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26 ألفًا و257 شهيدًا، و64 ألفًا و797 جريحًا، مع بلوغ العدوان يومه اليوم الـ113.

وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدًا و310 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار البيان، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.