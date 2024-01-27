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رئيس البرلمان التركي يبدأ الأحد زيارة للبحرين والإمارات

أنقرة - د ب أ
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 8:10 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 8:10 م

يجري رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، زيارة رسمية إلى البحرين والإمارات، في الفترة من الأحد إلى الأربعاء.

ومن المتوقع أن يناقش قورتولموش، في زيارته الخليجية، التي تستمر 4 أيام، العلاقات الثنائية والبرلمانية مع البحرين والإمارات، ويتبادل وجهات النظر مع نظرائه حول قضايا عالمية وإقليمية، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر في رئاسة البرلمان.

ويستهل قورتولموش، جولته الأحد، بزيارة البحرين، حيث يلتقي في العاصمة المنامة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.

ومن المنتظر أن يستقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس البرلمان التركي، ليتبادلا خلال اللقاء الرؤى حول قضايا عالمية وإقليمية.

وفي محطته الثانية والأخيرة، يزور قورتولموش، العاصمة الإماراتية أبوظبي، ونصب الشهيد بواحة الكرامة.

ويلتقي قورتولموش، في أبوظبي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.

كما من المنتظر أن يستقبل رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البرلمان التركي، ليتبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من القضايا.

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