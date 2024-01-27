توقعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن يتجاوز عدد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين 4 ملايين زائر، موضحة أن الدورة الحالية تشهد إقبالا كثيفا يفوق معدلات العام الماضي.
وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة، إلى احتفاء معرض الكتاب هذا العام بذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بإقامة العديد من الفعاليات، إلى جانب إعادة طرح جميع إصدارات وزارة الثقافة عن حرب أكتوبر بالهيئة العامة للكتاب.
كما نوهت إلى احتفال المعرض بالذكرى الخمسين لوفاة الأديب طه حسين؛ بإعادة طبع جميع أعماله، قائلة إن الوزارة حرصت على طبع نسخة اقتصادية للشباب من إصدار الهيئة العامة بقصور الثقافة، إلى جانب نسخ أخرى فاخرة للمكتبات.
ولفتت إلى إقامة وزارة الثقافة 22 معرضا للكتاب بمختلف المحافظات على مدار العام الماضي في إطار حرص الوزارة على أداء دورها في نشر الثقافة، موضحة أن الإطار العام للدورة الحالية تدور حول الهوية المصرية.
وأضافت أن اختيار النرويج كضيف شرف للمعرض يعكس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثقافية مع الدول الأوروبية في مجال الكتاب والثقافة، لا سيما أن الفائز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023؛ من دولة النرويج وهو الكاتب النرويجي يون فوسه.