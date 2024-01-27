توقعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن يتجاوز عدد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ‏الخامسة والخمسين 4 ملايين زائر، موضحة أن الدورة الحالية تشهد إقبالا كثيفا يفوق معدلات العام الماضي. ‏

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏CBC‏» مساء الجمعة، إلى احتفاء معرض الكتاب هذا العام بذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، ‏بإقامة العديد من الفعاليات، إلى جانب إعادة طرح جميع إصدارات وزارة الثقافة عن حرب أكتوبر بالهيئة العامة ‏للكتاب. ‏

كما نوهت إلى احتفال المعرض بالذكرى الخمسين لوفاة الأديب طه حسين؛ بإعادة طبع جميع أعماله، قائلة إن ‏الوزارة حرصت على طبع نسخة اقتصادية للشباب من إصدار الهيئة العامة بقصور الثقافة، إلى جانب نسخ أخرى ‏فاخرة للمكتبات. ‏

ولفتت إلى إقامة وزارة الثقافة 22 معرضا للكتاب بمختلف المحافظات على مدار العام الماضي في إطار حرص ‏الوزارة على أداء دورها في نشر الثقافة، موضحة أن الإطار العام للدورة الحالية تدور حول الهوية المصرية. ‏

وأضافت أن اختيار النرويج كضيف شرف للمعرض يعكس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثقافية مع الدول ‏الأوروبية في مجال الكتاب والثقافة، لا سيما أن الفائز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023؛ من دولة النرويج وهو ‏الكاتب النرويجي يون فوسه.‏