نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر استهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت.
ووثقت هذه المشاهد، التحام مقاتلي القسام مع آليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأظهرت المشاهد التي عرضتها القسام، مقاوميها وهو يترصدون بالدبابات الإسرائيلية ثم استهدافها بشكل مباشر ومن مسافات قريبة.
وشوهد مقاوتلو القسام وهم يباغتون آليات الاحتلال الإسرائيلي من شرفات منازل مدمرة.
ولم يُصدر جيش الاحتلال تحديثًا اليوم (حتى كتابة هذه السطور) عن خسائره في معارك قطاع غزة.
لكن جيش الاحتلال كان قد أعلن أن عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 557 بينهم 220 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة يوم 27 من الشهر نفسه.