 نيومونت الأمريكية تبيع منجم ذهب بروكوباين الكندي مقابل 425 مليون دولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نيومونت الأمريكية تبيع منجم ذهب بروكوباين الكندي مقابل 425 مليون دولار

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 7:27 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2025 - 7:27 م

وافقت شركة التعدين الأمريكية نيومونت كورب على بيع منجم ذهب بروكوباين المملوك لها في مقاطعة أونتاريو الكندية بنحو 425 مليون دولار،  في إطار خطة الشركة الأمريكية لبيع بعض الأصول في أعقاب استحواذها على منافستها نيوكريست ماينينج ليمتد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بروكوباين ضمن عدة أصول تعرف باسم الطبقة الثانية التي عرضتها نيومونت للبيع في العام الماضي، بهدف تحقيق حصيلة إجمالية تبلغ 3ر4 مليار دولار، بحسب ما أعلنته شركة التعدين الموجود مقرها في مدينة دنفر الأمريكية اليوم الاثنين.

وستبيع نيمونت المنجم إلى شركة ديسكفري سيلفر كورب، حيث تتوقع اتمام الصفقة خلال النصف الأول من العام الحالي.

 


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