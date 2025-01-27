شهيدان و3 إصابات جراء قصف الاحتلال لمركبة في الضفة

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استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرين، اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبه بمخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم ايهاب ابو عطيوة ورامز ضميري، استشهدا، جراء قصف الاحتلال مركبته بمخيم نور شمس.

واعلن جيش الاحتلال، اليوم، انه قصف مركبة بمخيم نور شمس شرق طولكرم.

واعلنت الصحة وصول شهيدين و3 إصابات (طفيفة -متوسطة) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم نور شمس.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر حتى الاثنين، عن استشهاد 879 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.