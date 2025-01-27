 الاثنين 27 يناير 2025.. البورصة المصرية ترتفع بـ0.17% فى بداية التعاملات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاثنين 27 يناير 2025.. البورصة المصرية ترتفع بـ0.17% فى بداية التعاملات

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 10:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2025 - 10:25 ص

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.17% ليصل عند مستويات 30084.44 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11720.84 نقطة، فيما شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» زيادة بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 8565.47 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسى للسوق «إى جى إكس 30» قد شهد ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الأحد _ أولى تداولات الأسبوع الجاري_، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 30034 نقطة، بختام الجلسة.

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