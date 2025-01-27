حماس: ندرس خيارات عدة بشأن إدارة قطاع غزة

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم، إن الحركة تدرس خيارات عدة لإدارة المشهد في اليوم التالي من الحرب على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لشبكة الجزيرة، إن لم يكن أحد هذه الخيارات متاحا فستتحمل الحركة مسئوليتها وتبحث مع شركائها في القطاع من الفصائل والمجتمع المدني كيفية إدارة الأمور وإعادة إعمار غزة.

وأوضح نعيم: «ن نسمح لأي طرف خارجي قريب أو بعيد بأن يفرض علينا شكلا محددا لليوم التالي للحرب من أجل إدارة شؤون القطاع» مبينا أن إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى ما بين 70 و100 مليار دولار.

ولفت إلى أن عودة النازحين الفلسطينيين اليوم الاثنين إلى شمال غزة تعد من أعظم الأيام في تاريخ الصراع مع الاحتلال.

وتابع: «لأول مرة في تاريخ هذا الصراع يتم عكس كل الاتجاهات التي حاول العدو ترسيخها كمعادلة للصراع، حيث يعود الفلسطينيون إلى منازلهم التي نزحوا منها».

وعدّد القيادي في حماس، صور الانتصار التي حققتها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي، وضرب على ذلك مثلا بعدم قدرة المستوطنين الإسرائيليين حتى الآن على العودة إلى منازلهم في غلاف غزة، بالإضافة إلى الزيادة في أرقام الهجرة المعاكسة من إسرائيل.

وأكد نعيم أن مطلع الأسبوع القادم سيشهد انفراجات كبيرة في ملف خروج الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، خاصة بعد حل إشكالية تعنت الاحتلال في مسألة الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.