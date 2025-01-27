ألمانيا تشارك عبر الناتو في التحقيقات بشأن إتلاف كابل بحري في البلطيق

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أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، مشاركة ألمانيا في التحقيقات الرامية إلى كشف ملابسات تعرض كابل بحري في بحر البلطيق للتلف مجددا.

وخلال تصريحات أدلى بها أمام صحفيين اليوم الاثنين، أشار المتحدث في برلين، إلى عملية حلف شمال الأطلسي "ناتو" المسماة "بالتيك سنتري" /حارس البلطيق/ التي تشارك فيها ألمانيا، لافتا إلى أن هذه المهمة ستسهم في كشف ملابسات الحادث.

وقال المتحدث: "هذا الحادث يُظهر مجددا مدى عرضة البنية التحتية الحيوية تحت الماء للخطر".

وأكد أن زيادة التواجد في بحر البلطيق في إطار الناتو وتحسين حماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء يمثلان أهمية بالغة بالنسبة للحكومة الألمانية.

ومن جانبه، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، بأن طبيعة التهديدات الهجينة تجعل من غير الممكن معرفة ما حدث على وجه الدقة.

وذكر أن ألمانيا أعدت مقترحات محددة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في بروكسل اليوم الاثنين، والذي سيتضمن إجراء مشاورات حول هذا الموضوع.

وأوضح المتحدث، أن هذه المقترحات تتضمن على سبيل المثال تعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والناتو وتحسين تدفق المعلومات.

وقال: "علينا أن ندرك أن هذه التهديدات الهجينة ستزداد".

وكان كابل بحري، تعرض للتلف في المنطقة الواقعة بين السويد ولاتفيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويتم حالياً التحقيق في الواقعة باعتبارها عملا تخريبيا محتملا.

وكانت أعمال تخريبية مشتبه بها على كابلات وأنابيب في بحر البلطيق، ونُسبت إلى ما يُعرف بـ"أسطول الظل الروسي"، تسببت في إثارة ضجة بشكل متكرر في الأسابيع الماضية.

ويُعتقد أن الأضرار تم إحداثها بشكل متعمد باستخدام مراسي السفن.