وزير الأشغال الفلسطيني يبحث مع سفير مصر خطط الإغاثة وإزالة الركام في غزة

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بحث وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، خطط الإيواء والإغاثة وإزالة الركام وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء الذي عُقد في مقر السفارة برام الله، الرؤى بشأن خطط عمليات الإيواء والإغاثة وإزالة الركام، وإعادة بناء الطرق والمباني العامة والإسكان وتأهيلها، والتصورات بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

وثمن وزير الأشغال الجهود التي تضطلع بها مصر، ومحورية الدور المصري في عمليات الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجالات التشييد والبناء.

بدوره، استعرض سليمان جهود مصر طوال فترة الحرب، والجهود الجارية لإغاثة المواطنين في القطاع.