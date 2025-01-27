لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الدوري الثاني للإمارات

تنطلق اليوم الاثنين أعمال الاجتماع الـ64 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، ويشهد الاجتماع انعقاد الدورة الـ27 للجنة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني للإمارات على مدار يومي 27-28 يناير 2025.

يأتي هذا الإجراء وفاءً لالتزامات دولة الإمارات بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن الإمارات تقدمت بتقريرها للأمين العام لجامعة الدول العربية في سبتمبر 2024، ويتناول التقرير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ صدور الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري الأول عام 2019.

وتنعقد أعمال الدورة 27 للجنة لمناقشة التقدم الذي أحرزته الإمارات في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها "غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية، والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الاسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها"، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تشهد الدورة حواراً تفاعلياً بين أعضاء لجنة الميثاق ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.

جدير بالذكر أن جلسات دورة المناقشة سوف تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى البرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.