هز زلزال بقوة 8ر3 درجات على مقياس ريختر، مركزه بالقرب من ساحل ولاية مين الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة، منازل في شمال نيو إنجلاند اليوم الاثنين وشعر به سكان ولايات تبعد مئات الأميال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 10:22 صباح اليوم الاثنين وكان مركزه على بعد حوالي ستة أميال (10 كيلومترات) جنوب شرق ميناء يورك في جنوب ولاية مين.

وذكرت الهيئة أن الزلزال كان على عمق حوالي ثمانية أميال (13 كيلومترا).

وأفاد مسؤولون بأن الزلزال يمكن الشعور به في كل ولاية في نيو إنجلاند، وذكر بعض الأشخاص في أماكن بعيدة مثل بنسلفانيا أنهم شعروا بالاهتزاز. وفي جنوب ولاية مين، أفاد العديد من السكان أنهم شعروا بمنازل ومباني تهتز.

وقال مركز المسح الجيولوجي على موقعه على الإنترنت إن الزلازل في منطقة وسط وشرق الولايات المتحدة أقل تكرارا مما هي عليه في الولايات الغربية، لكنها عادة ما يتم الشعور بها في منطقة أوسع بكثير.

وأضاف أنه من الشائع أن يكون هناك زلزالان صغيران سنويًا في نيو إنجلاند.