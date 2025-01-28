صيادلة الإسكندرية تستنكر تصريحات ترامب وترفض تهجير الفلسطينيين

استنكرت نقابة صيادلة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر، في إطار مخطط تصفية القضية الفلسطينية، بما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني، واعتداءًا على سيادة الدول المجاورة.

وأكدت النقابة في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، دعمها الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي يُبرهن دور مصر الثابت والأصيل والرائد والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، والعمل الدائم على تحقيق السلام في المنطقة العربية.

كما أكدت نقابة صيادلة الإسكندرية رفضها التام لأي محاولات تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي في الأراضي الفلسطينية، سواء من خلال الاستيطان أو التهجير القسري، وأن القضية الفلسطينية قضية عادلة تتعلق بحقوق أصيلة لشعب يجب أن ينعم بالحياة لا أن يُهجر قسريًا.