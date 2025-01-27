علق الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، على إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إعداد خطة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والكابينت لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إن «هذا الكلام انعكاس لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلنه خلال الساعات الماضية».

وأشار إلى أن «هذا الكلام يمثل تحديًا لمجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات والنظم العربية كافة»، مضيفًا: «المصريون ليسوا لقمة سائغة».

وقبل قليل، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى «احتلال قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس».

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، جاء ذلك خلال تعليق سموتريتش، على استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي.

واعتبر أن استقالة رئيس الأركان بمثابة «بداية جيدة لتغيير طريقة القتال في غزة بنهاية المرحلة الأولى من الصفقة».

وتطرق بالحديث إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الدول المجاورة.

وادعى أن «تشجيع الهجرة من غزة يعتبر - على المدى الطويل - الحل الوحيد الذي سيجلب السلام والأمن إلى إسرائيل، ويخفف أيضا من معاناة سكان القطاع».

ولفت إلى أنه «يعمل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومجلس الوزراء، لإعداد خطة تنفيذية لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة، ولضمان تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع».