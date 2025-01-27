بن غفير يعلق على عودة النازحين إلى شمال غزة: جزء مهين آخر من الصفقة المتهورة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، إن "عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة هي جزء مهين آخر من الصفقة المتهورة لوقف إطلاق النار".

وقال بن غفير في تغريدة على منصة "إكس": "إن افتتاح طريق نتساريم هذا الصباح ودخول عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمال قطاع غزة هي صور من انتصار حماس وجزء مهين آخر من الصفقة المتهورة. هذا ليس ما يبدو عليه النصر الكامل، هذا ما يبدو عليه الاستسلام الكامل".

وأضاف: "لم يقاتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الأبطال ولم يضحوا بأرواحهم في قطاع غزة لجعل هذه الصور ممكنة".

وطالب وزير الأمن القومي السابق بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة، وقال "يجب علينا العودة إلى الحرب والتدمير!"

وقد بدأ الآلاف من النازحين الفلسطينيين في غزة يتدفقون إلى شمال القطاع بعد أن انسحبت القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، فيما انتشرت طواقم الإسعاف على شارع الرشيد لاستقبال النازحين العائدين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ووزارة الداخلية في غزة، التابعة لحركة حماس، عن فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين، وذلك منذ الساعة السابعة صباحا بحسب التوقيت المحلي.

وفي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، تم فتح شارع صلاح الدين أمام العائدين إلى شمال القطاع بمركباتهم.

وفي وقت سابق، أعلن حزب القومية اليهودية "عوتسماه يهوديت"، الذي يترأسه بن غفير، استقالة زعيمه ووزيرين آخرين من أعضاء الحزب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.