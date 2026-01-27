إغلاق المدارس وانقطاع الكهرباء في إيرلندا بسبب عاصفة تشاندرا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت مئات المدارس في إيرلندا، كما أصبح عشرات الآلاف من الأشخاص بدون كهرباء بعدما ضربت عاصفة تشاندرا جزيرة إيرلندا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن العواصف القوية والأمطار عرقلت حركة الطيران.

وفي إيرلندا الشمالية، تم إغلاق أكثر من 300 مدرسة، كما صدر تحذير باللون الأصفر من هطول أمطار في عدة مقاطعات.

وتم إغلاق ما لا يقل عن 30 رحلة في مطار مدينة بلفاست اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة الكهرباء في إيرلندا الشمالية إن 10 آلاف منشأة بدون كهرباء حاليا.

وقالت الشرطة إن استمرار هطول الأمطار أدى بالفعل لوقوع فيضانات في عدد من الطرق.

وفي جمهورية إيرلندا، قال مجلس إمدادات الكهرباء إن نحو 20 ألف منزل ومزرعة وشركة أصبحوا بلا كهرباء.