ترامب: ربما نقيد السفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية في الوقت المناسب

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(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ربما يقيد السفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية "في الوقت المناسب"، وسط تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ترامب في تصريحات من البيت الأبيض: "في الوقت المناسب ربما نفعل ذلك، وحاليا، الوقت ليس مناسبا.. سنرى ماذا يحدث".

وقال ترامب إنه لا يصدق أن انتشار الفيروس في الولايات المتحدة "أمر حتمي".

وأوضح أن مخاطر إصابة الأمريكيين بفيروس كورونا لا تزال "ضئيلة للغاية".

وأضاف ترامب عقب لقائه مع مسؤولين في مجال الصحة بالولايات المتحدة أنه تلقى تقريرا بشأن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه مستعد لفعل كل ما هو ضروري لوقف انتشار المرض.

وأوضح أن الولايات المتحدة في أتم استعداد للتعامل مع هذا الفيروس، مشيرا إلى أنه سيدعم الكونجرس في توفير مزيد من التمويل لمكافحة الفيروس.

وقال إن معدل تفشي المرض في الصين "تراجع إن صدقت التقارير" الواردة من هناك.

كما أعلن ترامب عن تعيين نائبه مايك بنس ليكون مسؤولا عن ملف التعامل مع الفيروس.

من جانبه، قال بنس إن دوره سيتمثل في تشكيل فريق استجابة للفيروس والتواصل مع المسؤولين المحليين والعمل مع حكام الولايات من أجل هذا الغرض.

وأعلنت الولايات المتحدة أن بها 15 حالة إصابة بكورونا حتى الآن.