باكستان تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب فيروس كورونا

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أعلنت باكستان، اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس لشخصين سافرا مؤخرا لإيران.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، أن قطاع الطيران قال إن قرار تعليق الرحلات سيبدأ تطبيقه منتصف ليل اليوم، وسيستمر لحين إشعار آخر.

وكان مساعد رئيس الوزراء لشئون الصحة في باكستان ظفر ميرزا، قد أعلن أمس الأربعاء عن تسجيل أول حالتين مؤكدتين بفيروس كورونا.

كما أعلنت الحكومة المحلية في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان عن إغلاق المدارس والمعاهد التعليمية في جميع أنحاء بلوشستان حتى 15 مارس كجزء من الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا ولسلامة الأطفال.