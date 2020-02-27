العين يشدد الخناق على شباب الأهلي دبي بثلاثية في حتا بالدوري الإماراتي

واصل العين ملاحقة شباب الأهلي دبي في صراع المنافسة على صدارة بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على مضيفه حتا اليوم الخميس في المرحلة السابعة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز النصر على ضيفه الوحدة بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد العين، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف شباب الأهلي دبي (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على بني ياس غدا الجمعة في نفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد حتا عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، ليتأزم موقفه في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، فرض العين سيطرته منذ البداية، حيث افتتح التسجيل عبر لاعبه بندر الأحبابي في الدقيقة 50، فيما أحرز جمال معروف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و88.

من جانبه، أخمد النصر انتفاضة ضيفه الوحدة، الذي فاز في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، بعدما تغلب عليه 3 / صفر، ليستعيد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في لقاءاته الأربعة الماضية في المسابقة.

ورفع النصر رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، متأخرا بفارق نقطتين خلف الوحدة، صاحب المركز الرابع مؤقتا.

وافتتح محمد العكبري التسجيل لمصلحة النصر في الدقيقة 19، فيما أضاف ألفارو نيجريدو الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية بيضاء.

وبينما حاول الوحدة تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني، عزز النصر النتيجة بعدما أضاف الهولندي براندلي كيواس الهدف الثالث في الدقيقة 51.

وأنهى الوحدة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه طحنون الزعابي في الدقيقة 85.

ويعد هذا هو الانتصار الأول للنصر في البطولة منذ ما يقرب من شهرين، حيث يرجع آخر فوز له إلى الأول من يناير الماضي، حينما تغلب 2 / 1 على مضيفه الجزيرة في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.