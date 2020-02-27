مدرب الإسماعيلي: الرجاء البيضاوي فريق لا يؤتمن

كشف أدهم السلحدار، المدرب العام للفريق، عن حديثه مع لاعبي الدراويش، عقب مباراة ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة العربية والتي انتهت بفوز الإسماعيلي أمام الرجاء بهدف دون رد، مشيرًا إلى أنه أبلغ اللاعبين بصعوبة مباراة الإياب وأن احراز هدف وحيد في الذهاب ليس أمنًا للتأهل للنهائي .

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضيفا ثقيلًا على نظيره الرجاء البيضاوي، على ملعب محمد الخامس في منتصف شهر مارس المقبل.

وقال مدرب الإسماعيلي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون": "الرجاء فريق كبير وقوي لا يؤتمن عليه بالفوز عليه بهدف في الإسماعيلية، أبلغنا اللاعبين بذلك".

وتابع: "الفوز 1-0 نتيجة ليست قوية، سنواجه فريقا كبيرا وجماهيره ستملأ المدرجات، لن تكون مباراة سهلة، وسنكون على قدر المسؤولية ونؤدي برجولة وتركيز".

وأضاف: "نسعى للتأهل للنهائي من المغرب ونستكمل المشوار بالفوز بكأس البطولة بدعوات الجماهير، أملنا كبير في البطولة".

واختتم: "التوقف مهم جدا ليتعرف المدرب أكثر على اللاعبين، وتجهيز البدلاء في اللقاءات الودية".