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في مفاجأة للإعلامية منى الشاذلي، قدمت الطفلة سارّة، عزفًا على البيانو لتتر برنامجها «معكم متى الشاذلي».

وقالت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم" المذاع على شاشة "سي بي سي"، الجمعة، إنها أجمل مرة تستمع فيها لتتر البرنامج.

وذكرت الإعلامية، أن الفنان عمرو دياب نشر مقطع فيديو لعزف أغنية «خلينا نتبسط» لعمرو دياب، شاكرة الفنان لأنه عرّف الجمهور على موهبة سارة.



وقالت الطفلة سارة، ذات السنوات السبع، إنها تدرس في الصف الثاني الابتدائي، وقدمت مع شقيقتها أغنية «معانا ريال» لفيروز.

الشروق سبق وسلطت الضوء على موهبة سارة في تقرير يمكن مطالعته من هنا