النيابة تعاين موقع عقار الجمرك المنهار في الإسكندرية

عاينَ أعضاء بالنيابة العامة في الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، موقع العقار المنهار في حارة سلطان، المتفرعة من ميدان العدوي، بمنطقة الجمرك، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وهم: "محمد.م.أ"، 5 أعوام، ووالدته "منى.ح.ع"، 35 عامًا، ورجل مُسن يدعى "فوزي.س"، فيما أصيب "سيفان.م.ال"، رضيع عمره 15 يوما فقط، شقيق الضحية الأولى، ويمكث بمستشفى رأس التين العام لإسعافه.

وطلبت النيابة كشفًا بأسماء السكان الذين كانوا متواجدين داخل العقار وقت وقوع الحادث، بجانب التحفظ على ملف العقار بالحي لفحصه وبيان ما اتخذ من إجراءات بشأن حالته الإنشائية للوقوف على أسباب الانهيار، مع سرعة مدها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، وغرفتا عمليات المحافظة وحي الجمرك، يفيد ورود إشارة لشرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار قديم، وتجرى عملية رفع الانقاض بحثًا عن عالقين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وانهارت أسقف الطابق الأخير من الداخل حتى سطح الأرض.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وقطع المرافق عن العقار "الغاز، المياه، الكهرباء"، ووضع سياج تأميني في محيط الانهيار، لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.