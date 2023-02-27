تعرف على نتائج منتخب مصر للجمباز ببطولة إفريقيا في المغرب

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اختتمت البطولة الافريقية للجمباز فرع الترامبولين التي استضافتها المغرب بالصالة المغطاة المحاميد، بحضور، الدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز، وعبد الصادق بيطاري رئيس الجامعة الملكية للجمباز، بالاضافة الى عدد من روساء الوفود والاتحادات الرياضية الافريقية.

ونجحت بعثة منتخب مصر فى الفردي انسات المشاركة فى البطولة من الحصول علي الميدالية الذهبية للاعبة

اشرقت اسماعيل واحرزت مريم البيالي من مصر الميدالية الفضية والميدالية البرونزية، للاعبة ماسوجي كانهانجا من أنجولا

وفي فردي الرجال حصل صفوان صالحي من المغرب علي الميدالية الذهبية وحصد محب حسن من مصر علئ الميدالية الفضية وأخيراً صاحب الميدالية البرونزية لؤي عياري من تونس

كما حقق منتخب مصر للفرق ويضم مهاب حسن وسيف الدين اسماعيل وخالد حسين وتور البهات علئ الميدالية الذهبية وحقق منتخب تونس المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء منتخب انجولا فى المركز الثالث

ومن جانبه اشاد الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز بالتنظيم الاحترافي من الاشقاء فى المغرب للبطولة، وذلك بفضل المجهودات التي يبذلها عبد الصادق بيطاري رئيس الجامعة الملكية لرياضة الجمباز.

وأثنى رئيس الاتحاد الافريقي علي الاهتمام الذي توليه الجامعة الملكية ببجمباز الترامبولين،

واختتم بإعلانه استضافة المغرب للبطولة الافريقية للجمباز الفني رجال وانسات، في مايو 2024، والمؤهلة للاولمبياد بباريس.