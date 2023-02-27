الأمم المتحدة: أكثر من 12 مليون فتاة وامرأة في اليمن بحاجة لخدمات الصحة والحماية

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الاثنين، إن 6ر12 مليون من النساء في اليمن، بحاجة إلى خدمات الحماية والصحة الإنجابية المنقذة للحياة.



وأطلق الصندوق في بيان له، نداء لجمع 70 مليون دولار لاستمرار هذه الخدمات للنساء والأطفال، بالتزامن مع اجتماع الحكومات لحشد التمويل للأزمة الإنسانية الراهنة في اليمن.



وقالت نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن "الحرب في اليمن خلفت دماراً هائلاً كما تركت عواقب وخيمة على النساء والفتيات. أولوية صندوق الأمم المتحدة للسكان هي حماية واستعادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات اللاتي هن بحاجة ماسة لهذه الخدمات."



وأوضح البيان، أن "اليمن تعاني من أعلى معدل وفيات بين الأمهات في المنطقة، وتتم أقل من نصف الولادات بمساعدات فرق طبية محترفة، ويقدم مرفق صحي فقط من بين كل خمسة مرافق خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل".



ويعد صندوق الأمم المتحدة للسكان المورد الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية الأساسية المنقذة للحياة في البلد، وفقا للبيان، "ويقود توفير خدمات الصحة الإنجابية والحماية للنساء".



واشار البيان إلى أن 93 من المرافق الصحية سوف تضطر لإغلاق أبوابها إذا لم تتحقق أهداف التمويل اللازم للصندوق.



وتابع "تواجه النساء والفتيات كذلك معدلات عالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، فثلثا الفتيات في اليمن يتزوجن قبل سن الـ18



وبالرغم من ذلك فإن خدمات دعم الناجيات من العنف محدودة جداً أو منعدمة كلياً".



واليوم تعقد الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا رفيع المستوى في جنيف، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن خلال 2023 التي تتطلب أكثر من 4 مليارات دولار لمساعدة نحو 17 مليون شخص.