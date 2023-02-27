مروجو دوري السوبر الأوروبي يتطلعون إلى نموذج مشابه لرابطة الدوري الألماني

انتقدت شركة إيه 22 سبورتس مانجمنت التي تروج لمشروع دوري السوبر الأوروبي، احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وكشفت أنها تتطلع إلى رؤية نموذج مشابه لرابطة الدوري الألماني على المستوى القاري.



وقال بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي للشركة في نقابلة لمجلة "كيكر" نشرتها اليوم الاثنين :"رابطة الدوري الألماني تعد نموذجا رائعا، فهي تحالف يصب لمصلحة الأندية ويدرس القرارات الاستراتيجية. هم يناقشون قاعدة 50+1، وبيع الحقوق الإعلامية، واحتمالية تطبيق نظام الدور الفاصل (لحسم لقب الدوري)."



وأضاف ريتشارت أنه على المستوى الأوروبي، يجب السماح للأندية بإجراء المناقشات بنفس الطريقة من أجل تحقيق منافسة أفضل وتطبيق قواعد مالية أكثر اتساقا واستقرارا اقتصاديا، "وبدون الخلاف الحالي في المناقشات."



وتساءل ريتشارت قائلا :"رابطة الدوري الألماني لا تزال خاضعة للاتحاد الألماني لكرة القدم. هل يمكن تصور شيئا كهذا: إقامة بطولة دوري السوبر بتنظيم ذاتي وتكون كعضو في اليويفا؟."



وكان 12 ناديا من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا قد أعلنوا عن مشروع إطلاق بطولة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي تشهد أعضاء دائمين، لكن المشروع انهار على الفور في ظل احتجاجات على نطاق واسع وانسحب جميع الأندية باستثناء أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس التي لا تزال تسعى لتبطيق الفكرة، وقد تشكلت شركة "إي 22" للمساعدة على إطلاق المسابقة.



وأعلنت الشركة مؤخرا عن نموذج جديد مقترح لدوري السوبر الأوروبي يقضي بمشاركة ما بين 60 و80 ناديا، مع ضمان خوض كل فريق 14 مباراة.



ويقضي المقترح أيضا بتأهل جميع المشاركين عبر النتائج في مسابقات الدوري المحلية وعدم وجود أعضاء دائمين في البطولة كما كان مقترحا في البداية.



ويخوض ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس حاليا صراعا قانونيا ضد اليويفا لدى محكمة العدل الأوروبية.



وتتهم الأندية الثلاثة اليويفا بالاحتكار، وينتظر صدور حكم في القضية في العام المقبل.