الكويت تبحث مع الأمم المتحدة التطورات الراهنة في اليمن وسوريا وأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها التطورات الراهنة في اليمن وسوريا وأوكرانيا.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان، اليوم الإثنين، إن ذلك جاء على هامش مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في اليمن والذي تنعقد أعماله اليوم في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف - إن المباحثات تناولت مناقشة سبل إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب غازي عنتاب وكهرمان مرعش في تركيا وسوريا والمساعدات الكويتية إلى اليمن الشقيق.

وأكد وزير خارجية الكويت الحرص على تعزيز التعاون الوثيق القائم بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ووكالاتها المتخصصة التابعة على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.

من جانبه ثمن الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاجتماع دور دولة الكويت البارز والريادي إقليميا ودوليا، مشيدا بجهودها ومساعيها الرامية لحفظ الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم، معربا عن بالغ تقديره وثنائه لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة، مشيدا في هذا الإطار بالموقف الكويتي النبيل في إغاثة وإعانة المتضررين من كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا عبر تسييرها لجسر جوي والذي انطلق منذ الساعات الأولى لإيصال مساعدات إيوائية وإغاثية لمحتاجيها.

وثمن الأمين العام للأمم المتحدة الجهود الكبيرة لتنظيم حملة التبرعات "الكويت بجانبكم" والتي جسدت التتويج الأممي لدولة الكويت مركزا للعمل الإنساني .