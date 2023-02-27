وزير الأوقاف: ما تم في عمارة المساجد في عهد الرئيس السيسي إنجاز غير مسبوق

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ما تم في عمارة المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز غير مسبوق، من خلال عمليات الإحلال والتجديد وبناء كامل للمساجد، أوتطوير للمساجد الأثرية، والعادية، ما زاد على عشرة آلاف مسجد، مشيرا إلى أن ما تمتلكه مصر من إرث حضاري عظيم في مختلف المجالات والاكتشافات يؤكد عراقة الحضارة المصرية وعظمتها، ودليل على اهتمام هذا الشعب العظيم بعمارة المساجد مبنى ومعنى.

جاء ذلك افتتاح وزير الأوقاف مسجد الحاكم بأمر الله بعد ترميمه و تطويره مساء اليوم الإثنين بحضور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، و مفضل محمد حسن ممثل سلطان البهرة.

وقال جمعة إن افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله تزامن مع الإعداد لشهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن المساجد ستكون في أبهى صورة وإعداد منقطع النظير، مشيرا إلى أن هناك خطة دعوية غير مسبوقة استعدادا للشهر الفضيل سواء في صلوات التراويح أو التهجد أو الاعتكاف، منوها إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) على مستوى عال ومبهر ومتميز، مشيدا بجهود وزارة الآثار في عملية الترميم.

وأشار إلى أنه خلال فترة قريبة سيتم افتتاح مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملا، بالإضافة إلى عدد من المساجد التي تم افتتاحها مع وزارة الآثار، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من افتتاحات أسبوعية، ففي الجمعة القادمة سيتم افتتاح أكثر من ٣٠ مسجدًا، وهناك عناية بالمساجد مبنى ومعنى، سواء كانت مساجد عادية أو أثرية.