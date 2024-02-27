وزير الدفاع الروسي: القوات المسلحة الروسية حررت ثلاث بلدات في دونيتسك خلال الأسبوع الماضي

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية حررت خلال الأسبوع الماضي، ثلاث بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية: بوبيدا ولاستوتشكينو وسيفيرني.

وقال شويجو، خلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، "منذ بداية العام، تم تحرير نحو 327 كيلومترا مربعا من أراضي المناطق الجديدة في روسيا الاتحادية من النازيين في جميع الاتجاهات"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف شويجو "خلال الأسبوع الماضي، تم طرد القوات المسلحة الأوكرانية من بلدات بوبيدا ولاستوتشكينو، وسيفيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وقال شويجو "في اتجاهات أخرى، تنفذ القوات الروسية باستمرار هجمات نارية قوية على منشآت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يمنعها من استعادة فعاليتها القتالية."

وأشار شويجو إلى أنه بعد تحرير أفدييفكا، تواصل القوات المسلحة الروسية تحسين الوضع في اتجاهي دونيتسك وكوبيانسك، حيث سيطرت على حدود ومواقع جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية.