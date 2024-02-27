بايدن: نأمل التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة قبل الاثنين المقبل

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يأمل التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، قبل الاثنين المقبل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.