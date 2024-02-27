الهلال يرغب في تمديد عقد نيمار

كشف تقرير صحفي عن رغبة نادي الهلال السعودي في تمديد عقد نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

أفادت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن نيمار أخبر مسؤولي نادي سانتوس البرازيلي برغبة الهلال في تمديد عقده عوضًا عن الحالي الذي تغيّب عنه بسبب إصابة الرباط الصليبي.

وكان نيمار قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الأوروجواي، 18 أكتوبر الماضي، وأجرى بعدها عملية جراحية بمستشفى «مايتر دي» في البرازيل على يد رودريجو لازمار، إذ يواصل التأهيل في مقر نادي الهلال، بعد عودته من البرازيل.

أضافت «الرياضية» أن مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي أخبرهم أن نيمار أكد أن الهلال يرغب في تمديد عقده لتعويض الفترة التي غاب فيها بسبب الإصابة ولكن الأمر لم يتم بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن النادي البرازيلي يتابع بشكل جاد مصير نيمار مع النادي السعودي وهل ستكون هناك إمكانية لعدم استمرار اللاعب أم لا؛ كل هذا يتابعه النادي البرازيلي عن كثب من أجل بدء المفاوضات الجادة والرسمية لعودة اللاعب من جديد.

تعاقد الهلال مع نيمار لمدة موسمين حتى يونيو 2025 المقبل، ويدخل الفترة الحرة التي تسمح له بالتعاقد مع أي نادٍ دون موافقة الهلال في يناير المقبل.

شارك نيمار في 5 مباريات مع الهلال في الموسم الجاري في دوري روشن ودوري أبطال آسيا، قبل أن تبعده الإصابة، سجل خلالها هدفًا وصنع 3.