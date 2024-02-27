شولتس: سنبذل كل ما في وسعنا لمنع وقوع حرب بين روسيا والناتو

جدد المستشار الألماني أولاف شولتس استبعاده للاستعانة بجنود ألمان في أوكرانيا.

وقال شولتس في مدينة إمندينجن جنوب غرب ألمانيا، اليوم الثلاثاء: "لن تكون هناك قوات من ألمانيا أو من حلف شمال الأطلسي/الناتو/ على الأراضي الأوكرانية" مشيرا إلى أنه كان قال هذا بالفعل في خطابه المعروف باسم "خطاب التحول الزمني" (عبارة أطلقها شولتس بعد ثلاثة أيام من اندلاع حرب أوكرانيا ويقصد بها تغيير السياسة الدفاعية لألمانيا).

وواصل السياسي الاشتراكي الديمقراطي حديثه قائلا إن بلاده ستدعم أوكرانيا "لكننا سنبذل كل في وسعنا – وأنا كمستشار أقف مع هذا – من أجل ضمان عدم حدوث تصعيد لهذه الحرب بحيث لا تتحول إلى حرب بين روسيا والناتو".

ونوه إلى أن هذا كان دائما المبدأ التوجيهي لجميع القرارات.

كما أكد شولتس رفضه لتسليم صواريخ تاوروس الموجهة إلى أوكرانيا، وأوضح أن الأساس في ذلك يتمثل في حقيقة أنه لا ينبغي للجنود الألمان أن يشاركوا في الحرب، وقال إن نظام تاوروس بعيد المدى للغاية ويحتاج على سبيل المثال إلى برمجة.

يذكر أن صواريخ تاوروس تعد أحدث صواريخ سلاح الجو الألماني، ويمكنها إصابة أهدافها من ارتفاعات ومسافات كبيرة، ويمكنها تدمير المخابئ على سبيل المثال.

وكان شولتس قرر مطلع أكتوبر الماضي عدم توريد صواريخ تاوروس الجوالة إلى أوكرانيا بشكل مبدئي خوفا من إمكانية أن تصيب هذه الصواريخ التي يبلغ مداها 500 كيلومتر، الأراضي الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من الائتلاف الحاكم يؤيد إمداد أوكرانيا بهذا النظام وينتقد رفض شولتس.