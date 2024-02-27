حذرت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، إيناس حمدان، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة بشكل متسارع، قائلة إن الوقت ينفد أمام النازحين، بينما تستمر الأوضاع الكارثية دون حلول.

وعبرت خلال تصريحات لـ «القاهرة الاخبارية» مساء الثلاثاء، عن مخاوفها من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في القطاع، موضحة أن التقارير تشير إلى معاناة طفل من كل 6 أطفال من نقص حاد في الغذاء وسوء التغذية.

وكشفت عن انخفاض كميات المساعدات الغذائية الشهر الجاري بنسبة 50% مقارنة بالأشهر الماضية، واصفة هذا الانخفاض بالكارثي، والذي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع، مؤكدة أن الأطفال يدفعون ثمن هذه الحرب الإسرائيلية حيث يعانون من نقص الحليب والمكملات الغذائية.

وذكرت أن الوكالة في قطاع غزة تعاني من نقص كبير في المساعدات الغذائية والمواد الغذائية المتاحة للنازحين في جميع أنحاء غزة، موضحة أن محافظة الشمال تعاني من مجاعة حقيقية في الوقت الحالي.

ودعت «الأونروا» إلى زيادة أعداد قوافل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري، لافتة أن عدد الشاحنات لا يتجاوز 100 شاحنة في أفضل الأحوال والتي لا يمكنها سد الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لنحو 1.5 مليون فلسطيني بمدينة رفح عوضا عن أهالي الجنوب والشمال والوسط.