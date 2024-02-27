مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بمركز المنيا

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص بهم على الطريق المؤدي إلى قرية تلة التابعة إداريًا لمركز المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المؤدي إلى قرية تلة مركز المنيا، وتحديداً عن مدخل كوبري صالح.

وتبين من خلال المعاينة الأولية لمكان الواقعة مصرع "طه أحمد، 25 عاما"، وإصابة 5 آخرين هم "عمر - خ - م" "جمال- ف - م" "حمدي - ج - م" "خالد - ق- ا" "أحمد - ج - ف"، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وكسور بأنحاء الجسم.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بطريق قرية تلة، وجارٍ نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتم التحفظ على الجثة لحين الانتهاء من التحقيقات.