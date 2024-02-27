الرياض تنفي عقد لقاء بين وزير التجارة السعودي ومسؤول إسرائيلي

نفت المملكة العربية السعودية عقد لقاء بين وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ووزير التجارة والصناعة الإسرائيلي نير بركات على هامش مؤتمر تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن موقف المملكة ثابت من القضية الفلسطينية ضد "العدوان الإسرائيلي".

وجاء في البيان السعودي الصادر ليل الاثنين الثلاثاء "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، فقد نفى المصدر المسؤول انعقاد اللقاء المزعوم" ، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الاثنين.

وقال المصدر المسؤول" إن مقطع الفيديو كان أثناء وقوف وزير التجارة السعودي مع نظيرته النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تقدم شخصٌ للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص".

كما أكد المصدر" موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".

وانطلقت في أبوظبي الاثنين فعاليات المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم الذين سيجرون نقاشات حول القواعد واللوائح المنظمة لأنشطة التجارة العالمية ويبحثون إعادة تشكيل مستقبلها.