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نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنزالا جويا إغاثيا لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة.

وقال مراسل قناة «المملكة»، الأردنية، إن طائرات أردنية أنزلت قبل قليل مساعدات إغاثية على مناطق مختلفة في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه.

وأضاف أن هناك أكثر من عملية إنزال للمساعدات على عدة مناطق في القطاع، مؤكدا أن إنزال المساعدات لقي ترحيبا كبيرا من الغزيين.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى، اليوم الثلاثاء، إن «القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوى لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات».

وأكدت المصادر أن «مصر تكثف مساعيها برا وجوا؛ لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أن «القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط 10 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة».

ولفتت إلى «إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة، بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين».

وأفادت المصادر بـ«إقامة جسر جوى مصري لإسقاط 50 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة».

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني رفيع المستوى، إن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة، بمشاركة إماراتية وأردنية.

ونقلت فضائية «القاهرة الإخبارية»، عن مصدر مصري مطلع قوله إن القاهرة تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة.

وأضاف المصدر أن «مصر انتهت من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة»، مشيرًا إلى أن «مصر تتخذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح».

وأكد المصدر أن «مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».